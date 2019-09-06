Митрополит Забайкалья пообещал «ответ перед Богом» уклонившимся от выборов

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий призвал паству участвовать в выборах губернатора Забайкальского края и сообщил, что уклонившиеся ответят «перед Богом».

Видеообращение правящего архиерея 6 сентября опубликовали в телеграм-канале «Забайкалье благословенное» @zablago.

«Мы приближаемся к важной вехе жизни родного Забайкалья. 8 сентября будут выборы губернатора Забайкальского края. Важным обстоятельством этих выборов является наше участие или неучастие в них. И неучастие — это то, за что мы будем отвечать и перед Богом в том числе», — на камеру произносит священнослужитель.

По словам владыки, считать, что заинтересованность людей «ничего не решает, — это совершенно неправильно», и все не «не только должны», но «обязаны прийти на избирательные участки и проголосовать».

Реклама



Тому, как правильно пользоваться соцсетями и вести видеоблоги, РПЦ учила священников летом 2018 года и даже разработала специальный документ. Отвечать на вопросы прихожан, давать советы и использовать православные мемы служители церкви не первый год пытаются через «ВКонтакте», YouTube и на страничках Instagram.