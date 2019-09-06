Пришелец из Чудово заблокировал Большую Конюшенную

Большая Конюшенная улица снова оказалась заблокированной. Днём 6 сентября посреди дороги решил отдохнуть не бизнесовый люкс, а красный «Киа Рио».

Автомобиль оставили рядом со СДЮШОР «Шахматы и шашки». По традиции за ним образовался затор из автобуса и легковых. По данным «Фонтанки», владелец красной «кореянки» – 45-летний житель города Чудово Новгородской области. Были ли он сам за рулем, неизвестно.

Напомним, два дня назад Большую Конюшенную в этом же месте запер 52-летний петербуржец Габил Назаров. Корреспонденту «Фонтанки» он объяснил свой некрасивый поступок необходимостью срочно посетить библиотеку.