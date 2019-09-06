Неизвестный открыл стрельбу из пистолета в киевском троллейбусе

Конфликт со стрельбой произошел в троллейбусе в Киеве, в результате два человека госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщила 6 сентября пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся", – говорится в сообщении.

По данным полиции, двух пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения.

Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.