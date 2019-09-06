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Происшествия
06.09.2019 13:19
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День сбитых пешеходов. В Петербурге просят помочь жене пострадавшего, в Киришах искали наехавшее на ребенка такси

В четверг, 5 сентября, в Петербурге и Ленинградской области произошли 453 дорожные аварии, в которых получили травмы 27 человек. Как минимум в шести случаях пострадали пешеходы, в том числе дети.

Как сообщает 6 сентября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за минувшие сутки произошло 399 ДТП, из них 17 были с пострадавшими.Травмы получили 18 человек, пятеро из которых дети. Погибших не было.

Четверо детей пострадали под колесами автомобилей. На Калязинской улице женщина на Mitsubishi Pajero сбила 10-летнего пешехода. Сообщалось, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Спустя несколько часов на улице Братьев Радченко водитель Mazda сбил двух мальчиков 10 и 11 лет.

Вечером на повороте с проспекта Науки на улицу Вавиловых автомобиль Renault Kaptur каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» сбил мальчика, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На фото с места ДТП видно велосипед, возможно, пострадавшего мальчика, а также регулируемый пешеходный переход. По расстоянию до него можно предположить, что наезд произошел как раз в зоне его действия. «Все живы», – добавляет очевидец Александр.

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«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

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На Английском проспекте вечером 5 сентября сбили пожилую женщину. По информации «Фонтанки», ДТП произошло у дома 34 в 18:45. Пострадала 79-летняя петербурженка. Женщина получила серьезный ушиб головного мозга и перелом шейного отдела позвоночника. В тяжелом состоянии ее поместили в хирургическую реанимацию.

По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», пенсионерку сбил автомобиль Suzuki на пешеходном переходе через Английский проспект у перекрестка с улицей Союза Печатников. «Водитель оказывает первую помощь. Утверждает, что не заметил пешехода», – писал участник группы Александр.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

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Днем под колесами автомобиля тоже пострадал пенсионер. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 13:30 у дома 69 по проспекту Ветеранов 27-летний мужчина на Hyundai Solaris сбил 75-летнего мужчину. По предварительным данным дорожной полиции, тот перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешехода госпитализировали в тяжёлом состоянии. Утром 6 сентября в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появился пост о его ситуации. Участница группы Оля, супруг которой оказался в одной палате с пострадавшим пенсионером, рассказала, что у дедушки дома осталась прикованная к постели жена. «Дети у них умерли, и они с женой совершенно одни», – пишет Оля и просит организовать волонтерскую помощь.

Также около часа дня в Калининском районе города в ДТП пострадал мотоциклист. Как стало известно «Фонтанке», у дома 1 по Арсенальной набережной 72-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь по крайней левой полосе набережной от улицы Михайлова в сторону Арсенальной улицы, стал перестраиваться в средний ряд, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с попутным мотоциклом Yamaha, который как раз ехал в среднем ряду.

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В результате аварии 28-летний мотоциклист получил травмы средней тяжести. Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу.

А ДТП с пешеходами не обошли и Ленобласть. В 19:20 у дома 3 по Школьному переулку в Киришах 43-летний водитель такси Hyundai Solaris сбил 7-летнюю девочку и скрылся, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД. По данным «Фонтанки», наезд произошел во дворе.

По словам очевидца, обратившегося в полицию, мама взяла ребенка и ушла в больницу. Девочка получила ушиб мягких тканей головы и ссадины. После оказания помощи ее в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Таксиста позднее задержали.

Всего в Ленобласти за 5 сентября было зафиксировано 54 ДТП, в том числе 8 – с пострадавшими. Травмы получили 8 взрослых и один ребенок. Один человек погиб.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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Смертельное ДТП произошло в третьем часу дня на трассе «Сотравала» в Приозерском районе. Водитель самосвала КАМАЗ районного ДРСУ при повороте налево не пропустил встречный «Шевроле Ланос». В легковушке погибла пассажирка. Как отмечает «Дорожный инспектор», и водитель, и пассажирка не были пристегнуты, женщина дважды ударилась о лобовое стекло: сначала при торможении, потом при столкновении с грузовиком.

День сбитых пешеходов. В Петербурге просят помочь жене пострадавшего, в Киришах искали наехавшее на ребенка такси

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