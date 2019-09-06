Памфиловой предложили предоставить госохрану после нападения

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считает необходимым обеспечить главу ЦИК Эллу Памфилову государственной охраной после совершенного накануне нападения на ее дом.

«Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что Памфиловой необходимо предоставить госохрану», – сообщает https://www.gazeta.ru/social/2019/09/06/12630799.shtml 6 сентября издание «Газета.ру».

В ЦИК в комментарии РИА «Новости» заверили в том, что состояние главы комиссии «позволяет участвовать в публичных мероприятиях».

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В МВД ранее подтвердили, что на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой совершено разбойное нападение. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

По данным Telegram-канала Baza, нападение произошло в ночь на 6 сентября, недалеко от деревни Лобаново, где и проживает глава ЦИК. Элла Памфилова якобы столкнулась в собственном холле с посторонним в маске. Неизвестный использовал электрошокер, после чего скрылся. Устройство было выключено и не сработало. По предварительным данным, ничего не похищено.

В декларации о доходах указывается, что площадь жилых помещений в Истре, которые принадлежат Памфиловой, составляет 230 квадратных метров, земельного участка – свыше 2000 квадратных метров.