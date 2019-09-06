Навальный связал нападение на дом Памфиловой с выборами в Петербурге

Оппозиционный политик Алексей Навальный считает, что произошедшее нападение на жилище главы ЦИК призвано «отвлечь внимание».

«Для того, чтобы отвлечь внимание от фальсификаций в Питере, в Москве и других городах, Кириенко и Памфилова решили придумать фейковое нападение на Памфилову», – написал 6 сентября в своем twitter Навальный.

В МВД ранее подтвердили, что на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой совершено разбойное нападение. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

По данным Telegram-канала Baza, нападение произошло в ночь на 6 сентября, недалеко от деревни Лобаново, где и проживает глава ЦИК. Элла Памфилова якобы столкнулась в собственном холле с посторонним в маске. Неизвестный использовал электрошокер, после чего скрылся. Устройство было выключено и не сработало. По предварительным данным, ничего не похищено.

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В ЦИК РФ «Фонтанке» подтвердили факт нападения, однако отказались от предоставления дальнейших подробностей.

В декларации о доходах указывается, что площадь жилых помещений в Истре, которые принадлежат Памфиловой, составляет 230 квадратных метров, земельного участка – свыше 2000 квадратных метров.