ГК «КВС» запустила программу аренды жилья до заселения в новостройку

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» запускает новую программу «Живи в своей старой квартире до новоселья».

Программа предназначена для людей, которые планируют параллельную продажу старой квартиры и покупку жилья в новостройке. Опция поможет решить вопрос, где жить, когда старая квартира уже продана, а новый дом еще строится.

«Сталкиваясь с такой проблемой, часть клиентов предпочитают отложить продажу, воспользоваться ипотекой, дождаться заселения, а после заняться реализацией старой квартиры. Другие, тем более, если у них нет накоплений на первый взнос по ипотеке, – сразу обменять старую квартиру на новую и арендовать жилье на время строительства. Мы предлагаем совместить плюсы того и другого варианта, – поясняет Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства Недвижимости ГК «КВС». – Наше новое предложение работает одновременно с программой приобретения жилья в зачет имеющейся недвижимости. Специалисты «ГК «КВС» предложат клиентам не только помощь в продаже старой квартиры и оформлении всех документов, но и опцию аренды их старой квартиры уже после ее продажи, до заселения в новое жилье».

Если клиент воспользовался программой «Квартира в зачет» и опцией «Живи в своей старой квартире до новоселья», специалисты ГК «КВС» при поиске покупателя на недвижимость клиента отдают предпочтение инвесторам, то есть тем, кто приобретает квартиру не для проживания, а для последующей сдачи в аренду. С покупателем обсуждаются условия аренды, а после при юридическом сопровождении ГК «КВС» заключается Договор найма между покупателем и клиентом. Таким образом, клиент может остаться жить в своей старой квартире до момента получения ключей от новой.

Напомним, в первой половине 2019 года в ГК «КВС» было запущено направление вторичной недвижимости, которое позволяет оптимизировать работу по программе обмена имеющегося жилья на квартиру в комплексах ГК «КВС». В холдинге разработано несколько программ в рамках проекта параллельной продажи вторичной недвижимости клиента и покупки им новой квартиры. Первая – когда квартира клиента продается три месяца и первоначальный взнос на новую составляет от 15%*, вторая — квартира продается шесть месяцев и первоначальный взнос от 20%**.

*Программа "Квартира в зачет". Заключение ДДУ на новую квартиру с фиксацией цены как при 100% оплате. Первоначальный взнос – от 15%, 3 месяца на реализацию собственной квартиры через отдел вторичной недвижимости КВС, внесение оставшихся средств от стоимости новой квартиры через 3 месяца после заключения ДДУ. **Программа "Квартира в зачет". Заключение ДДУ на новую квартиру с фиксированной ценой на день заключения договора. Вносится от 20% от стоимости новой квартиры, 6 месяцев на реализацию собственной квартиры через отдел вторичной недвижимости КВС. Внесение оставшихся средств от стоимости новой квартиры через 6 месяцев. Подробнее с условиями программы "Квартира в зачет" можно ознакомиться на сайте https://kvsspb.ru

Справка о компании ГК "КВС"