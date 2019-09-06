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Город
06.09.2019 12:54
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«Петербургский метрополитен» ограничил «Метрострою» и Смольному доступ на Фрунзенский радиус. Доработка неоткрывшихся станций приостановлена

ГУП «Петербургский метрополитен» начал хозяйничать на станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»: теперь даже строители и чиновники не могут попасть на объект без специальных пропусков. Ограничения на вход действуют со вчерашнего дня.

Информация об этом 6 сентября появилась в профильном телеграмм-канале Tiograf. И в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, и в ОАО «Метрострой» подтвердили, что теперь ГУП «Петербургский метрополитен» установил новый пропускной режим. Про сложности с приемкой и ведением работ обе структуры говорить отказались, однако информированные собеседники "Фонтанки" подтвердили проблему. В «Метрострое» новые порядки назвали рабочим процессом. В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» сложившуюся ситуацию прокомментировали так: «Люди работают, пускай они делают это так, как считают правильным. Пресса в этот процесс вмешиваться не должна».

Tiograf уточняет, что все работы, в том числе по устранению выявленных метрополитеном замечаний, фактически остановлены. «В этой связи особенно беспокоит сохранность оборудования, к которому со вчерашнего дня имеют доступ только сотрудники метрополитена, но которое не успели оформить юридически и передать в имущество города для последующей передачи ГУП. Ещё на стадии строительства отмечались неоднократные случаи порчи и пропажи оборудования и его элементов», – отмечают авторы канала.

Напомним, что 5 сентября врио губернатора Александр Беглов прямо в ходе торжественной церемонии открытия станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» принял  решение: для пассажиров станции останутся закрытыми. «Фонтанка» рассказывала о деталях этого решения. Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин сообщил о том, что станции откроются для пассажиров не более чем через 2 недели.

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Справка:

История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В контракте был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре стало понятно, что и это утопия, и Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако тут же передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября. Первый пробный поезд поехал в июле 2019 года, но в обозначенный срок снова не удалось открыть станции. После этого дату перенесли на 5-е число.

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