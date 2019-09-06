Компания РПЦ получила лицензию на производство «эксклюзивного вина». Кагор по ней делать не получится

Компания «Мезыбь», принадлежащая РПЦ, получила лицензию на производство вина: по ней получится делать шампанское, но не выйдет – церковный кагор.

На то, что лицензия разрешает «Мезыби» производить обычные и игристые вина, но при этом у компании нет документов для ликерного вина, которые нужны для выпуска церковного кагора, используемого в богослужении, 6 сентября обратило внимание BBC.

Как прокомментировал журналистам пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков, весь проект – «пока закрытый коммерческий», выращивать виноград в селе Дивноморское Краснодарского края РПЦ собирается не для масс-маркетов, а ради «достаточно эксклюзивного вина – как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить».

ООО «Мезыбь», по данным системы СПАРК, на 66,77% принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата и на 33, 33% предприятию «Софрино», которое производит церковную утварь. По оценке экспертов BBC, выпускать первую алкогольную продукцию РПЦ сможет не раньше 2020 года.