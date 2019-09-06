Путин соболезнует Мнангагве о кончине Мугабе. Хотя считал усопшего диктатором

Президент России выразил соболезнования зимбабвийцам и нынешнему главе африканской страны Эммерсону Мнангагве из-за кончины на 96-м году жизни Роберта Мугабе, которого ранее Владимир Путин называл «диктатором».

«В России его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», – сообщается 6 сентября в заявлении на сайте Кремля.

Покойный Роберт Мугабе, действительно, в последние годы выступал с пророссийских позиций. Так, он осудил введенные против РФ санкции. Зимбабве была среди тех стран, кто признал присоединение Крыма.

В своих заявлениях Мугабе подчеркивал схожесть России и его страны. «Вы боретесь с санкциями, и мы тоже, и вершиной этой империалистической пирамиды являются Соединённые Штаты Америки, за ними следует Европа. И это причина, по которой мы должны работать вместе», – заявлял тогда зимбабвийский лидер Путину. По его оценке, РФ сейчас переживает «возрождение».

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Мугабе также посещал Москву. Его последний визит состоялся в 2015-м, когда лидер Зимбабве принял участие в праздновании 70-й годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны. Тогда же прошли и последние официальные переговоры с Владимиром Путиным.

Были в отношениях наших стран и более прохладные моменты. Так, в 2005 году президент России назвал Мугабе «диктатором», которому «индустриализованные страны вовсе не обязаны оказывать помощь». Однако в 2012 году было заключено соглашение «О поощрении и взаимной защите капиталовложений», давшее толчок сближению двух стран.

Мугабе за время своего правления получил репутацию диктатора: он изымал земли у белых фермеров, при нем притеснялась оппозиция, выборы, как отмечали международные наблюдатели, проходили с махинациями. Страна переживала острый финансовый кризис. В результате неудачной земельной реформы африканская страна превратилась из экспортера продовольствия в импортера. Одним из последствий преобразований стал быстрый разгон инфляции. По итогам 2007 года рост цен превысил 100 тысяч процентов.

Это вынудило правительство включить печатный станок и выпускать банкноты крупных номиналов. Летом 2008 года была напечатана купюра в 100 миллиардов зимбабвийских долларов. В конечном счете власти отказались от национальной валюты и перешли на доллар США.