«Будет легче дышать». В Госдуме считают, что пенсионный возраст в России поднимут до 70 лет

Правительство России, по некоторым данным, якобы обсуждает идею повышения возраста выхода россиян на пенсию. Об этом 6 сентября радиостанции «Эхо Москвы» заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. По его словам, пенсионный возраст могут поднять до 70 лет, а проработкой вопроса занимается та же рабочая группа, которая занималась первым этапом реформы.

«Пошла артподготовка в лице министра Скворцовой (министр здравоохранения. – Прим. ред.), которая сказала, что у нас резко повысился возраст проживания граждан. Аж практически до 78 лет! И это рекорд мира, как она сказала. Я на это высказал мнение, что идёт подготовка второго этапа повышения возраста выхода на пенсию до 70 лет. Причём жёстко относятся к женщинам, потому что женщины выходят на пенсию раньше и живут дольше мужчин. Поэтому их надо быстренько подтянуть к возрасту мужчин. Так высвободится огромный срез, и будет легко дышать», – сказал Рашкин «Эху».

По словам парламентария, в правительстве якобы недовольны предварительными итогами пенсионной реформы. Документов, которые подтверждают проработку дальнейшего увеличения пенсионного возраста, у Валерия Рашкина нет. Нет и комментариев от профильных министерств.

В минувшую среду Вероника Скворцова выступила с заявлением о том, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все мировые показатели. По словам члена кабмина, сегодня продолжительность жизни у российских женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5.

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В минувший четверг правительство России поддержало снижение возраста негосударственной пенсии. Решение о повышении пенсионного возраста в 2018 году сопровождалось массовыми протестами. Идею поэтапного повышения пенсионного возраста на 5 лет – до 60 для женщин и 65 для мужчин, согласно соцопросам, большинство россиян не поддерживало.

На этом фоне продолжается публичная дискуссия чиновников о возможности введения в России четырёхдневной рабочей недели. Накануне Вероника Скворцова заявила, что главным условием для принятия такого решения должна стать «наполненность внутреннего мира» россиян. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал среди главных условий перехода на четырёхдневку повышение доходов населения и рост производительности труда. Автор идеи, лидер партии «Единая Россия» премьер Дмитрий Медведев поручил до конца сентября оценить последствия возможного введения четырехдневной рабочей недели. Однако россияне пока к этому не готовы.