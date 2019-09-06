МВД: На дом Эллы Памфиловой совершено разбойное нападение

На дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой в Подмосковье совершено разбойное нападение. Об этом 6 сентября сообщает МВД РФ. В ведомстве заявили, что налетчик несколько раз ударил Памфилову электрошокером.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, информация о нападении на владельцу дома в городском округе Истра Московской области поступило сегодня около половины второго ночи.

«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», – отметила Волк.

Уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище) уже возбуждено, расследование взято на контроль руководством Министерства внутренних дел.

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В ЦИК нашему корреспонденту подтвердили информацию о нападении, но от подробностей воздержались.

По утверждению телеграм-канала Baza, нападавший забыл включить электрошокер, и устройство не сработало.

Судя по декларации о доходах, площадь жилых помещений в Истре составляет 230 квадратных метров, земельного участка – свыше 2000 квадратных метров. Элла Памфилова проживала на такой огромной территории одна.