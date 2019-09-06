В Петербурге за два месяца через счета эскроу продано всего 167 квартир

Центробанк в пятницу, 6 сентября, опубликовал статистику продажи жилья с использованием счетов эскроу. В Петербурге за два месяца работы этой системы строители заключили с банками всего 11 договоров на 14,4 млрд рублей.

При этом на 26 августа в Петербурге было открыто всего 167 счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. То есть именно столько было фактически проданных квартир.

Наш город по этому показателю – на 20-м месте. По числу проданных через счета эскроу квартир Петербург опережают ХМАО, Оренбургская область, Удмуртия и Чувашия. Ленинградская область занимает третье место с показателем 674 открытых счетов эскроу, почти столько же, сколько у Московской области. У занимающей первое место Москвы – 1933 продажи по новой системе.

Всего в России на 28 августа бало открыто 10 091 счет эскроу. Строители заключили 315 договоров с уполномоченными банками на общую сумму 306,3 млрд рублей.