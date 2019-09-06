Setl Group построил в Кудрово первое пожарное депо

Setl Group

В городе Кудрово с населением более 30 тысяч человек появилось долгожданное первое пожарное депо. Депо возведено преимущественно за счет средств холдинга Setl Group, который вложил в строительство более 100 млн собственных средств из 140 млн рублей общей стоимости здания.

Современное двухэтажное здание пожарной части строилось в течение двух лет на пересечении ул. Венской и Центральной – ему присвоен адрес ул. Центральная, 46.

Помимо финансового участия, Setl Group выступил подрядчиком по выполнению строительных работ. Депо оформлено в традиционных для пожарной службы белых и красных тонах. Его площадь – 1081,9 кв. м, оно рассчитано 4 пожарных машины. Здесь есть все необходимые помещения для работы, обучения и отдыха. Так, на втором этаже здания разместится штат пожарной охраны из 28-30 человек. В депо полностью готовы диспетчерская, кабинет начальника караула, помещения для отдыха дежурных, столовая и учебный класс, актовый зал, гардероб и душевые.

Setl Group

Setl Group на собственные средства закупил оборудование для нового здания. Это плита, холодильник, стиральная машина, электрическая лебедка для подъема рукавов, дизельный генератор, обеденные столы, шкафы для документов, стеллажи для хранения пожарных рукавов и одежды.

В ближайшее время депо передадут на баланс «Леноблпожспаса». Его обещают открыть уже в октябре.

Справка о холдинге Setl Group