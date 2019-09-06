Основатель «Рольфа» объявлен в международный розыск. Его просят заочно арестовать по делу о выводе 4 млрд

Основатель петербургской группы компаний «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск по обвинению в незаконных валютных операциях. Басманный суд получил материалы на заочный арест предпринимателя.

Как сообщили «Фонтанке» в Басманном суде, на 6 сентября назначено рассмотрение ходатайства СК об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Обвиняемый объявлен в международный розыск», – уточнили в пресс-службе.

Сергею Петрову предъявлено обвинение по статье 193.1 УК «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

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По версии следствия, Петров с соучастниками вывел за рубеж 4 млрд рублей мнимой сделкой по покупке акций фирмы «Рольф Эстейт» у кипрского офшора «Панабел Лимитед». Масштабные обыски в автосалонах и офисах группы компаний прощли 27 июня 2019 года.

Бизнесмен обладает гражданством Австрии, выяснила «Фонтанка». Из России он уехал несколько лет назад и возвращаться не собирается. Обвинение Петров не признает, предполагая возбуждение уголовного дела началом рейдерского захвата бизнеса.