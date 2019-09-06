Врио губернатора Александр Беглов уже «выиграл» выборы. Так считает форум «Синергия»

Образовательный форум «Синергия» опережает работу избирательных комиссий Петербурга и вместо горожан решает, кто будет руководить Санкт-Петербургом ближайшие пять лет. Программа октябрьского форума, где в том числе выступит легендарный актёр и политик Арнольд Шварценеггер, утверждает, что в первый день форума там скажет своё «приветственное слово губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов».

Чиновник заявлен в программе первого дня форума 4 октября 2019 года в 11:15. Сразу после выступления бизнес-тренера с Украины, «эксперта по мотивации на сверхдостижения» Ицхака Пинтосевича.

Значимость нюйсмейкеров форума нарастает постепенно. «Хедлайнер форума», экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер должен подойти к тому же микрофону, что и Беглов, только через 8 часов, вечером, сразу после публичного интервью ещё одного специалиста в вопросах финансовой мотивации – Сергея Шнурова.

Реклама



Голосование за кандидатуры на пост губернатора Санкт-Петербурга пройдёт в воскресенье, 8 сентября. Помимо временного исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова в бюллетенях также окажутся депутаты Законодательного собрания города Надежда Тихонова и Михаил Амосов. Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко ранее снялся с выборов.

Организаторы форума, билеты на который стоят до четверти миллиона рублей, обещают собрать на «Газпром Арене» более 50 000 участников из 50 стран.