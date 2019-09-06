Стрелявшего в детский сад петербуржца арестовали. В изоляторе он просидит почти месяц

До октября пробудет под стражей петербуржец Сергей Макарцев, открывший стрельбу по детскому саду. Был ранен дворник.

Меру пресечения Красногвардейский районный суд избрал 6 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Подозреваемого в хулиганстве горожанина изолировали до 3 октября.

Напомним, нетрезвый мужчина 39 лет взялся за нарезную пневматическую винтовку ИЖ-38С в десять утра 4 сентября. Ее он направил в сторону детского сада № 27, что на Ириновском проспекте, 17, корпус 2. Выстрелов было, как минимум, два. В детей Макарцев не попал, но ранил 42-летнего дворника. Пули попали ему в область грудной клетки.