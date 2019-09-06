Открыты продажи машино-мест в паркинге ЦДС «Елизаровский»

Группа ЦДС

Группа ЦДС приступила к реализации машино-мест в паркинге жилого комплекса ЦДС «Елизаровский». На старте продаж стоимость лотов начинается от 370 тысяч рублей.

Группа ЦДС открыла продажи машино-мест в многоярусном крытом паркинге, расположенном на территории жилого комплекса ЦДС «Елизаровский». Объект общей площадью 9,5 тысяч кв. м рассчитан на 221 парковочное место и будет введен в эксплуатацию вместе с жилыми домами первой очереди строительства – в 3 квартале 2020 года.

Стоимость машиномест варьируется от 370 тысяч рублей до 1,2 млн рублей в зависимости от этажа, на котором расположен лот, и площади выбранного места. Всего в паркинге предусмотрено 9 наземных этажей. На объекте будет организован контроль доступа, установлены системы охраны и видеонаблюдения.

Продажи ведутся по договорам долевого участия в рамках 214-ФЗ. Условия реализации: единовременная оплата. Также доступна рассрочка от застройщика.

ЦДС «Елизаровский» – жилой комплекс комфорт-класса расположен в Невском районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц Невзоровой, Ольги Берггольц и Уездного проспекта. Здания возводятся по кирпично-монолитной технологии. Фасады решены в современном архитектурном стиле с чередованием кирпича различных природных оттенков. В комплексе представлены 1862 квартиры. Также в составе ЦДС «Елизаровский» предусмотрены два детских сада на 295 и 100 мест и наземные встроенно-пристроенные паркинги на 681 машино-место.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration