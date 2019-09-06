На Кондратьевском новостройку залило кипятком. Очевидцы говорят о десятке мокрых этажей, застройщик не согласен

Пользователи соцсетей сообщили о масштабном потопе в новостройке Калининского района Петербурга. Видеозаписи, на которых кипяток заливает 22-й этаж, появились в группах в социальной сети «ВКонтакте» 6 сентября.

«На Кондратьевском проспекте 68, к. 4, прорвало воду в не сданной квартире на 22-м этаже. УК целый час не реагировала должным образом, не вскрывали квартиру и не перекрывали воду, пока из квартиры лился кипяток. Залило, по последним данным, минимум 10 этажей», – пишет очевидец. На кадрах видно, как вода заливает коридоры и шахты лифта.

Компания-застройщик информацию частично подтвердила. «Фонтанке» рассказали, что действительно в одной из квартир сорвало трубу, но жильё было оперативно вскрыто, поэтому пострадать успели не более пяти квартир.

Отметим, что 24-этажный дом сдан, но пока далеко не все собственники заселились в квартиры.