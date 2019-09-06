«Папаша всё забрал - и дело с концом. Отец народов». Путин поделился своим видением курильского вопроса

Президент России призвал опираться на исходную точку 1945 года при определении принадлежности Курильских островов. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

«Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша [Иосиф Сталин] все забрал – и все, и дело с концом. Отец народов», – цитирует 6 сентября заявление Владимира Путина ТАСС.

По его словам, в ситуации с Курилами «исходной точкой» может быть только 1945 год, когда острова перешли под контроль СССР.

Исторический экскурс Путин устроил во время беседы с директором Центра морской подготовки «Семь океанов» Анатолием Штанько, который напомнил главе государства об экспедиции в Японию русского адмирала и дипломата Евфимия Путятина в XIX веке. Президент поинтересовался, не Путятин ли отдал острова японцам? На это Штанько отметил, что есть разные даты. Однако в итоге они сошлись на том, что «если подходить с точки зрения 1945 года, то тогда и вопросов вообще никаких [по поводу Курильских островов] нет».