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Власть
06.09.2019 11:46
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«Папаша всё забрал - и дело с концом. Отец народов». Путин поделился своим видением курильского вопроса

Президент России призвал опираться на исходную точку 1945 года при определении принадлежности Курильских островов. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

«Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша [Иосиф Сталин] все забрал – и все, и дело с концом. Отец народов», – цитирует 6 сентября заявление Владимира Путина ТАСС.

По его словам, в ситуации с Курилами «исходной точкой» может быть только 1945 год, когда острова перешли под контроль СССР.

Исторический экскурс Путин устроил во время беседы с директором Центра морской подготовки «Семь океанов» Анатолием Штанько, который напомнил главе государства об экспедиции в Японию русского адмирала и дипломата Евфимия Путятина в XIX веке. Президент поинтересовался, не Путятин ли отдал острова японцам? На это Штанько отметил, что есть разные даты. Однако в итоге они сошлись на том, что «если подходить с точки зрения 1945 года, то тогда и вопросов вообще никаких [по поводу Курильских островов] нет».

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Справка:

У России и Японии отсутствует мирный договор по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Токио поставил возвращение островов Южно-Курильской гряды – Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.

Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению. На ВЭФ 2019 во Владивостоке Японский премьер-министр Синдзо Абэ призвал заключить мирный договор между Японией и Россией, который станет «исторической миссией» лидеров двух стран.

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