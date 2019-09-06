«Солярис» выкинул «Ладу» на тротуар на Малой Балканской. Пострадали пешеходы

В столкновении двух легковушек во Фрунзенском районе Петербурга утром 6 сентября травмы получили двое пешеходов. По словам очевидцев, к аварии привел поворот налево.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:40 у дома 16 по Малой Балканской улице столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai Solaris. От удара «Лада» вылетела на тротуар и сбила двоих мужчин.

Авария произошла у Дунайского путепровода, уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их словам, «Солярис» при повороте налево с Малой Балканской столкнулся с «десяткой».

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«Все живы, но не все здоровы. Два пешехода пострадали от столкновения с ВАЗом, подлетели на метра 1,5-2. У одного пробита голова, лежал. Второй не мог встать, возможно, перелом. Скорая была вызвана», – пишет очевдец Андрей.

По данным ГИБДД, в результате ДТП оба пешехода получили травмы средней тяжести.