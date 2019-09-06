«Проклятие «Черной жемчужины». Чем удивляли посетителей петербургской яхтенной выставки

В городе на Неве стартовало St. Petersburg International Boat Show. В этом году петербуржцам показали «черный чемодан», «водное Ferrari», личный транспорт для «уборщицы Газпрома» и объяснили, почему супер-яхты вроде «Черной жемчужины» не добрались до экспозиции.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Путь к месту проведения St.?Petersburg International Boat Show мало напоминает дорогу к эпицентру Luxury-потребления: заросшая бурьяном тропинка вдоль Петровской косы, забор с колючей проволокой, заброшенные деревянные здания, а уже на территории самого Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба профсоюзов – хаотично припаркованные пыльные автомобили, дешевые лодки и парусники, взгромоздившиеся на прицепы, заборы и ангарного типа постройки.

Раньше выставка проходила в Императорском яхт-клубе, но тамошние резиденты не слишком склонны уступать места экспонатам, рассказывает Антон Черкасов-Нисман, главный редактор организатора – журнала Motor Boat &Yachting Russia. «В отличие от Монако и Канн, где всех выгоняют [из марины] на время выставки, в Петербурге недостаточно мест, куда можно переставить частные лодки», – говорит он.

В этом году на St.?Petersburg International Boat Show, которая позиционируется как главная в России выставка яхт на воде и разминка перед аналогичными мероприятиями в Каннах и Монако, представлено 65 лодок длиной от 5 до 25 метров. Отсутствие супер-яхт, вроде заходившей в Северную столицу в августе «Черной жемчужины», организаторы объясняют все тем же отсутствием места, но также и спроса. «Может быть, россияне покупают не меньше супер-яхт [чем жители других стран], но в России их не держат», – комментирует Антон Черкасов-Нисман. По экспертным оценкам, на долю российских покупателей приходится всего 2 – 3% общемирового объема продаж яхт.

Самой большой и самой дорогой моделью, представленной на выставке в Петербурге, стал 24,5-метровый флагман польской верфи Galeon 780 Crystal. Яхта не нова — ее премьера состоялась в 2011 году. Но поляки продолжают укреплять свои позиции в сегменте, где традиционно правили бал итальянцы и англичане. «Фишка» Galeon 780 Crystal – футуристический дизайн и ряд люксовых элементов вроде джакузи на флайбридже (открытая площадке на крыше судна— прим.ред).

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По роскоши с ней способна конкурировать 20-метровая британская Princess 64: созданная в 2012 году лодка и по сей день остается одной из самых популярных в России моделей. В отличие от Galeon, явно ориентированного на отдых в теплых морях, Princess 64 зачастую используется для представительских целей в родных широтах. Сюда не зазорно привести делового партнера, добраться до Москвы или прогуляться по Ладоге.

Самой необычной моделью можно назвать новинку от финской верфи Brizo Yachts, которую за агрессивный дизайн алюминиевого корпуса яхтсмены прозвали «черным чемоданом». Судно не самое удобное в эксплуатации: на солнце черная палуба моментально раскаляется, а соленые брызги оставляют на корпусе белые разводы. Но у модели есть свои поклонники — те, кто готов пойти на все, чтобы продемонстрировать оригинальность своего вкуса. У представленной на выставке лодки есть еще одно ноу-хау — моторы от VW, которые нечасто используются в яхтенной индустрии.

Самая экзотическая яхта на выставке – тайваньская Selene 54. Это единственная в экспозиции модель родом из Азии и единственная, предназначенная для плавания в океане. На ней можно отправиться даже в кругосветное путешествие. 18-метровое судно было представлено рынку в 2015 году и с тех пор поддерживает титул бестселлера в своем классе.

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»

Единственная парусная яхта, представленная на St.?Petersburg International Boat Show, — французский катамаран Lagoon. Ее мировая премьера состоялась в прошлом году, но до России она добралась только в 2019-м. Несмотря на то, что в Петербурге популярен парусный спорт, среди luxury-потребителей бОльшим спросом пользуются моторные лодки: хождение под парусами сильно усложняет путешествие и требует наличия подготовленной команды. Да и климатические условия Северной столицы для судов класса Lagoon не сильно подходят — более естественно она смотрелась бы на Карибах или Средиземноморье.

Для местного климата более актуален «Летучий голландец». Петербургская разработка из-за внушительных размеров, отсутствия плавных линий и спартанского дизайна больше напоминает военный корабль, нежели предмет роскоши. Зато его спокойно можно оставлять на зимовку во льдах — корпус не пострадает, утверждают продавцы.

Звание «самой Петербургской» яхты можно присудить — 23-метровой Seagul. Судно, созданное в 2010 году петербургской Laky Verf в партнерстве с голландскими дизайнерами, способно проходить под мостами Северной столицы. Правда, из-за пропорций лодку можно опять-таки сравнить с чемоданом.

Редкий пример отечественного яхтостроения, способный конкурировать с иностранцами по внешнему виду — продукция казанской Velvette. Лодку Velvette 27 NGT из-за скоростных характеристик и ярко-красного корпуса создатели сравнивают с автомобилем Ferrari – «лодка-зажигалка, чтобы прокатиться с ветерком». Впрочем, представители компании признают, что в последнее время покупатели яхт становятся более прагматичными. «Раньше хотели больше показухи, теперь ценят комфорт», – рассказывает директор компании Кирилл Слепов. Сейчас на Петербург приходится 15% продаж Velvette, тогда как на Москву 50%. На переезд Газпрома надежды мало: топ-менеджеры предпочитают яхты посолиднее. «Разве что уборщица будет ездить на работу из «Рыбацкого», – смеется Кирилл Слепов.

Выставка St.?Petersburg International Boat Show продлится до 8 сентября. Четких целей по продажам участники и организаторы перед собой не ставят. По словам Антона Черкасова-Нисмана, ежегодно в конце мероприятия официально объявляют об одной-двух сделках. Но по этому показателю нельзя судить ни о спросе, ни об уровне мероприятия, считает он. Цель выставки — дать познакомиться с ассортиментом и протестировать. Осенью покупку можно обдумать, а сделать заказ, к примеру, на зимней выставке в Дюссельдорфе, а к весне, перед началом нового сезона, получить судно.

Участники экспозиции тоже не видят большой беды ни в небольшом количестве сделок, ни в составе публики, которая в большинстве не производит впечатления покупателей дорогих яхт. «Здесь много людей, которые просто приходят поделать фото на фоне дорогих яхт», – говорит Дарья Ядченко, представитель дистрибьютора Nord Star. Но, во-первых, значительную часть выставки занимают вполне бюджетные моторные катера, во-вторых, состоятельные петербуржцы далеко не всегда приходят сами, а часто присылают ассистентов и менеджеров. Отсутствие новинок тоже продажам не помеха, считает Дарья Ядченко. Вышедшие несколько лет назад бестселлеры часто пользуются не меньшим спросом, а новые модели можно показать в буклетах и рассказать об усовершенствованиях, сравнивая их с представленной версией, считает она.

Организаторы признают, что качество публики в Петербурге отличается от аналогичных мероприятий в Каннах и Монако: если на экспозиции на Лазурном берегу ограничивают аудиторию, делая ставку на ультра-богатых, то в Петербурге рады всем — даже тем кто просто пришел поглазеть на красивые лодки. «Чтобы осталось желание быть на воде», – говорит Антон Черкасов-Нисман.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»