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Финский Valio расширил производство в России, запустив новую линию в Подмосковье
Финский молочный концерн Valio запустил новую фасовочную линию на заводе по производству плавленых сыров в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Это девятая по счёту фасовочная линия. С учетом запуска дополнительного оборудования, приуроченного к 10-летию производства Viola в России, суммарный объем инвестиций в площадку составил 70 млн евро. Максимальная производственная мощность линии составляет 50 упаковок в минуту. Планируется, что она будет производить более 3 тонн сыра за одну смену.
Напомним, в апреле Valio также запустил новую производственную линию на заводе «Галактика» в Гатчине. Инвестиции в оборудование составили 70 млн рублей.
По данным СПАРК, выручка ООО "Валио" в 2018 году выросла с 6,2 до 6,9 млрд рублей, а чистый убыток в 16 млн рублей превратился в чистую прибыль в 206 млн рублей. Накопленный объём инвестиций компании в России с 1994 по 2018 год — около 67 млн евро. Российское подразделение Valio улучшило свои финансовые показатели за счёт активной локализации, запущенной после введения российского эмбарго.
Справка:
Valio Oy – частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются фермеры - производители молока. Концерн включает, в частности, дочернюю структуру в России. Оборот Valio в 2018 году вырос на 1,5%, до 1,7 млрд евро, выручка ООО «Валио» в РФ - на 11%, до 6,9 млрд рублей.
В России компания имеет собственный завод в Московской области (включает линии по производству и фасовке плавленого сыра, по нарезке и упаковке твердых сыров), выпуском продукции занимаются также партнёрские предприятия, самое крупное из которых — завод «Галактика» в Гатчине (там изготавливают молоко, питьевые йогурты и сливки).