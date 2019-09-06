Финский Valio расширил производство в России, запустив новую линию в Подмосковье

Финский молочный концерн Valio запустил новую фасовочную линию на заводе по производству плавленых сыров в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это девятая по счёту фасовочная линия. С учетом запуска дополнительного оборудования, приуроченного к 10-летию производства Viola в России, суммарный объем инвестиций в площадку составил 70 млн евро. Максимальная производственная мощность линии составляет 50 упаковок в минуту. Планируется, что она будет производить более 3 тонн сыра за одну смену.

Напомним, в апреле Valio также запустил новую производственную линию на заводе «Галактика» в Гатчине. Инвестиции в оборудование составили 70 млн рублей.

По данным СПАРК, выручка ООО "Валио" в 2018 году выросла с 6,2 до 6,9 млрд рублей, а чистый убыток в 16 млн рублей превратился в чистую прибыль в 206 млн рублей. Накопленный объём инвестиций компании в России с 1994 по 2018 год — около 67 млн евро. Российское подразделение Valio улучшило свои финансовые показатели за счёт активной локализации, запущенной после введения российского эмбарго.