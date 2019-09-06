Источник: Прежде чем говорить о возвращении Кокорина в «Зенит», надо понять, в каком он состоянии

Говорить о том, что «Зенит» сразу после возвращения Александра Кокорина в Петербург предложит ему новый контракт, пока преждевременно. Как 6 сентября сообщил «Фонтанке» источник, близкий к клубу, сначала футболист пройдёт медицинское обследование.

«Врачи "Зенита" осмотрят Кокорина, прежде чем предлагать контракт. Прежде чем говорить о его возвращении, сначала надо понять, в каком он состоянии после произошедшего. Вопросов больше, чем ответов. Но он свободный агент, с ним будут общаться как со свободным агентом», – подчеркнул источник.

Весной 2018 года Кокорин перенес операцию на колене в связи с разрывом крестообразных связок. После ареста неоднократно сообщалось об ухудшении состояния его колена из-за отсутствия профессиональной реабилитации. Сообщалось, что в колене начала скапливаться жидкость.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что встретится с Кокориным после его освобождения.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) братьев Кокориных – Александра и Кирилла, а также футболиста «Краснодара» Павла Мамаева удовлетворил Алексеевский районный суд Белгородской области. В колонии осужденные провели два месяца. Решение суда вступает в силу через 10 дней. Прокуратура уже заявила, что не будет его обжаловать.