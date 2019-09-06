Сбербанк занялся доставкой товаров. «СберМаркет» продаёт еду, лодки и молотки

Сбербанк запускает сервис доставки товаров на дом: с 6 сентября купить продукты питания, канцелярию или всё для ремонта можно в сервисе «СберМаркет». До октября проект работает в тестовом режиме, опробовать его смогут жители Краснодара и Ростова-на-Дону.

Как указано на сайте «СберМаркета», первым партнёром сервиса стала сеть оптовых продаж Metro Cash&Carry. Заказать без наценок все виды съестного, от овощей и мяса до молочных продуктов, а также канцелярию, косметику, чемоданы и товары для дома и дачи пользователям предлагают «без наценок».

Заказ обещают привезти за 2 часа в любое место и призывают забыть о тяжёлых сумках: «Доставка заказов до 30 кг уже входит в стоимость сервиса».

Как отмечает РБК, освоение Сбербанком новых рынков и сотрудничество с игроками различных сфер, в последнем случае с Instamart, происходит из-за того, что за ближайшие два года банк стремится трансформироваться в IТ-компанию, а «рынок фудтеха — быстрорастущая перспективная ниша в электронной коммерции». Зарегистрироваться в приложении или на сайте «СберМаркета» получится с помощью Сбербанк ID.

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5 сентября стало известно о том, что Сбербанк откроет точки, объединённые с «Макдоналдсом». Первыми новинку опробуют москвичи и петербуржцы.