Обновлённый Музей обороны и блокады Ленинграда открылся в Соляном переулке. Почетным гостям накрыли фуршет

В Соляном переулке торжественно открылся после реконструкции Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, полпред в СЗФО Александр Гуцан, спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Для посетителей музей начнёт работу 8 сентября. Увидеть экспозицию можно будет в составе организованной экскурсионной группы по записи.

Для почетных гостей церемонии открытия организовали фуршетный зал в бывшем кабинете директора. Впоследствии в этом помещении должна разместиться одна из выставок музея.

В обновлённом пространстве музея представлены предметы из прежней экспозиции, мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры блокадной квартиры, школы, театральной гримерки и пункта выдачи хлеба по карточкам.

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Перед входом в музей организована выставка уникальной военной техники из коллекции патриотического объединения «Ленрезерв». Посмотреть на неё можно 6 сентября до 15 часов.

Музей обороны и блокады Ленинграда занимает площадь около 1,2 тысячи квадратных метров в доме 9 в Соляном переулке. Музей в Соляном городке (когда-то там хранили соль) начал работать ещё во время войны, был официально открыт в 1946 году, но тогда был в сорок раз больше, чем теперь. В 1949-м — начале 1950-х учреждение подвергли критике и закрыли за «принижение роли Сталина в победе над фашистами». Музей восстановили во время перестройки в значительно меньшем размере. В таком виде он и проработал до 2018 года, когда экспозиция была закрыта на реконструкцию. Врио губернатора Александр Беглов в апреле 2019 года подтвердил, что расширит помещение на 3,5 тысячи квадратных метров, которые сейчас находятся в управлении Минобороны. От идеи построить новый монументальный музей блокады на Смольной набережной стоимостью в шесть миллиардов рублей в Смольном отказались. На обновление музея в Соляном переулке было выделено 150 млн рублей. Ремонтно-реставрационные работы начались в июне 2018 года.