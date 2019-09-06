СМИ сообщили о столкновении двух истребителей-бомбардировщиков в небе над Липецком

Два сверхзвуковых истребителя-бомбрадировщика Су-34 столкнулись во время тренировочного полета в Липецкой области из-за потери визуального контакта.

«Ведущий истребитель <...> ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке отвернуть самолеты они столкнулись еще раз, в двигатель одной из боевых машин попали обломки», – сообщает 6 сентября РБК со ссылкой на СМИ.

По предварительным данным, боевые машины удалось посадить. Никто из пилотов не пострадал. Истребителям, по данным СМИ, повезло меньше. «У ведущего оторвана законцовка крыла с комплексом радиоэлектронного подавления "Хибины". Обломки контейнера с электроникой попали в воздухозаборник двигателя ведомого Су-34. У него также повреждены кабина и фюзеляж», – рассказал источник «Российской газеты» в силовых структурах.

Минобороны РФ пока не подтвердило эту информацию .

Это не первое ЧП с военной авиацией за эту неделю. Так, вчера, 5 сентября, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Саратовской области. 3 сентября учебно-боевой самолет Су-25 рухнул на Северном Кавказе. Военная прокуратура подтвердила гибель пилотов, их тела были обнаружены на следующий день.