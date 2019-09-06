В ПСК рассказали, как дизайн помещений влияет на восприятие дома

ПСК

Целостный образ дома бизнес-класса складывается не только из внешних элементов фасада, ландшафтного дизайна и квартирографии. Единая идея проекта должна прослеживаться и в материалах отделки общественных пространств. Как выбираются материалы отделки для домов бизнес-класса — на примере ЖК Nobelius.

ЖК Nobelius появится в квартале исторической застройки, известной как Нобелевский городок. Вокруг дома сохранилась архитектура XIX – начала XX вв. Элементы северного модерна, популярные в то время, появятся во внешнем оформлении здания: сочетание естественных и искусственных отделочных материалов, фактурная штукатурка и отделочный кирпич. Внутренние пространства должны усиливать ощущения от проживания в исторической локации и цитировать дух эпохи.

Стены внутри украсит декоративная штукатурка, чья фактура напоминает матовый шёлк. Глубокий изумрудный и серовато-зеленоватый оттенок создают общее настроение интерьеров и соответствуют общему стилю дома. Нижняя часть стен первого этажа будет облицована керамической плиткой с бордюром, присущая английским интерьерам. А её прямоугольная форма повторяет элементы оформления в северном модерне.

В качестве напольного покрытия выбран износостойкий керамогранит с классической раскладкой формы октагон с декоративными вставками в стилистике метлахской плитки. Такое название получила мелкоформатная плитка, произведённая из фарфора различных цветов. Она получила широкое применение в викторианской Англии, а затем мода пришла и в императорский Петербург в виде украшений на полах парадных. Еще один обязательный атрибут парадных дорогих домов дореволюционного Петербурга — камины. Они также будут установлены в холлах Nobelius и подчеркнут сдержанную роскошь внутренних пространств.

– Через интерьерные решения мы рассказываем историю и воссоздаём некоторые утраченные элементы эпохи. Например, кноккеры – дверные молотки, которыми будут украшены двери квартир. Это оммаж визуальный и звуковой, ведь благородный звук кноккера был практически утрачен, – рассказывают в отделе дизайна ПСК. – Именно такие детали создают целостное восприятие дома у покупателей и в последующем – у жителей.

Материалы отделки уже представлены в отделе продаж на объекте по адресу Выборгская ул., 4а. Записаться на индивидуальную консультацию можно по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/