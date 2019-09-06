Выбросившие таможенника из машины и протаранившие КПП «Торфяновка» получили пять лет в колонии

Решение по делу о прорыве через российско-финскую границу вынес Выборгский городской суд Ленобласти, сообщает 6 сентября Северо-Западная транспортная прокуратура. Двое приятелей таранили препятствие на микроавтобусе, один из стремившихся любой ценой в Россию был наш соотечественник.

Во время таможенного досмотра на пункте пропуска "Торфяновка" 27 декабря 2017 года двое граждан Финляндии, угрожая "предметом, похожим на пистолет", находящемуся в машине таможеннику, вытолкнули его на ходу из автомобиля. В результате сотрудник ведомства получил телесные повреждения.

Речь идет о жителе Выборга Николае Шуляре, который был за рулем микроавтобуса "Мерседес Спринтер", и его пассажире Кристиане Вииникайнене. При пересечении границы приятели отказались ехать на пункт специализированного досмотра, выкинули таможенника на ходу и, проломив шлагбаум, скрылись. Машину они бросили и в тот же день пришли сдаваться в полицию.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Каждого из подсудимых отправили на 5 лет в колонию общего режима.