Генеральный директор «Зенита» Медведев: Я встречусь с Кокориным в ближайшее время
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал условно-досрочное освобождение Александра Кокорина. Ходатайство удовлетворил Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября.
«Освобождение Кокорина – это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», – цитирует Медведева «Р-Спорт». Ожидается, что на этой встрече «Зенит» предложит Кокорину новый контракт.
Помимо братьев Кокориных – Александра и Кирилла – суд также удовлетворил ходатайство игрока «Краснодара» Павла Мамаева, который также выйдет по УДО.
В колонии осужденные провели два месяца. Решение суда вступает в силу через 10 дней. Прокуратура уже заявила, что обжаловать его не будет.
Справка:
Мамаев, братья Кокорины и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Их жертвами, как позже установил суд, стали три человека, среди которых директор департамента Минпромторга Денис Пак.
Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.