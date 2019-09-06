Генеральный директор «Зенита» Медведев: Я встречусь с Кокориным в ближайшее время

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал условно-досрочное освобождение Александра Кокорина. Ходатайство удовлетворил Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября.

«Освобождение Кокорина – это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», – цитирует Медведева «Р-Спорт». Ожидается, что на этой встрече «Зенит» предложит Кокорину новый контракт.

Помимо братьев Кокориных – Александра и Кирилла – суд также удовлетворил ходатайство игрока «Краснодара» Павла Мамаева, который также выйдет по УДО.

В колонии осужденные провели два месяца. Решение суда вступает в силу через 10 дней. Прокуратура уже заявила, что обжаловать его не будет.