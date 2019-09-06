В убитых об отбойник «Жигулях» на Приморском шоссе пострадали три человека. В «семёрку» врезался микроавботус

В аварии с маршруткой, которая произошла ночью 6 сентября в Курортном районе Петербурга, все-таки есть пострадавшие. Травмы получили трое в «Жигулях», хотя, глядя на остатки машины, можно сказать, что они еще легко отделались.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 0:01 у дома 261 по Приморскому шоссе. По предварительным данным, 61-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter врезался в автомобиль ВАЗ, стоявший на красный сигнал светофора. Ранее сообщалось, что попавший в аварию «Мерседес» – это маршрутка. Очевидцы предположили, что водитель мог задремать за рулем.

В результате аварии пострадали 23-летний водитель «Жигулей» и двое его пассажиров: парни 19 и 24 лет. У всех травмы средней степени тяжести.