Путин опасается возможности «стырить» и «растащить» маткапитал при его использовании на услуги ЖКХ

Президент России высказал свои опасения по поводу траты материнского капитала на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Однако расширение направлений, на которые можно использовать выделяемые государством средства поддержки, Владимир Путин признал правильным решением. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

«И у меня всегда такое опасение, что как бы их, эти деньги, у людей не растащили», – цитирует 6 сентября заявление российского президента РБК.

Использовать маткапитал на траты в сфере ЖКХ, например на подключение к системам газоснабжения и водоотведения, президенту предложил председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. Владимир Путин подчеркнул, что «очень бережно» относится к средствам, выделяемым на материнский капитал, а в ЖКХ накопилось много проблем, поэтому, по оценке Путина, важно, чтобы «у людей не стырили эти деньги».

При этом он поддержал предложение, призвав подумать об этом «вместе, не спеша».