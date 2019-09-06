Путин опасается возможности «стырить» и «растащить» маткапитал при его использовании на услуги ЖКХ
Президент России высказал свои опасения по поводу траты материнского капитала на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Однако расширение направлений, на которые можно использовать выделяемые государством средства поддержки, Владимир Путин признал правильным решением. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.
«И у меня всегда такое опасение, что как бы их, эти деньги, у людей не растащили», – цитирует 6 сентября заявление российского президента РБК.
Использовать маткапитал на траты в сфере ЖКХ, например на подключение к системам газоснабжения и водоотведения, президенту предложил председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. Владимир Путин подчеркнул, что «очень бережно» относится к средствам, выделяемым на материнский капитал, а в ЖКХ накопилось много проблем, поэтому, по оценке Путина, важно, чтобы «у людей не стырили эти деньги».
При этом он поддержал предложение, призвав подумать об этом «вместе, не спеша».
Справка:
Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. По ней деньги получали семьи, у которых родился или был усыновлен второй ребенок. Изначально размер материальной поддержки составлял 250 тыс. руб. В последующие годы сумма маткапитала ежегодно увеличивалась, к 2015 году она выросла до 453 тыс. руб., однако затем индексация была заморожена до 1 января 2020 года.
Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию ребенка-инвалида.