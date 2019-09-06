Павел Мамаев тоже выходит по УДО. Суд удовлетворил ходатайство об освобождении
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении футболиста «Краснодара» Павла Мамаева. Об этом «Фонтанке» 6 сентября сообщили в Белгородском облсуде.
«Да, действительно. Решение по Мамаеву было принято буквально несколько минут назад», – подтвердила пресс-секретарь.
Ранее пресс-служба рассказала об удовлетворённом ходатайстве по освобождению братьев Кокориных – Александра и Кирилла. Заседание Алексеевского районного суда проходит в закрытом режиме на территории колонии.
В исправительном учреждении осужденные провели два месяца, в начале августа подали ходатайство об УДО. Федеральная служба исполнения наказаний и администрация колонии ходатайство поддержали, представители потерпевшего чиновника Дениса Пака также не возражали.
Решение суда вступает в силу через 10 дней.
Справка:
Мамаев, братья Кокорины и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Их жертвами, как позже установил суд, стали три человека, среди которых директор департамента Минпромторга Денис Пак.
Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.