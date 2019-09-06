Суд подтвердил УДО братьев Кокориных. По Мамаеву вопрос пока не решён
Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) братьев Кокориных действительно удовлетворил Алексеевский районный суд. По Мамаеву вопрос пока не решён, заседание продолжается. Об этом 6 сентября «Фонтанке» рассказала пресс-секретарь Белгородского областного суда.
Ранее о скором выходе футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла сообщили федеральные СМИ со ссылкой на адвоката Юрий Падалко.
В колонии осужденные провели два месяца, в начале августа подали ходатайство об условно-досрочном освобождениии. Федеральная служба исполнения наказаний и адмнистрация колонии ходатайство поддержали, представители потерпевшего чиновника Дениса Пака также не возражали.
Решение суда вступает в силу через 10 дней.
Справка:
Мамаев, братья Кокорины и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Их жертвами, как позже установил суд, стали три человека, среди которых директор департамента Минпромторга Денис Пак.
Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.