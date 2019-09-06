Суд подтвердил УДО братьев Кокориных. По Мамаеву вопрос пока не решён

Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) братьев Кокориных действительно удовлетворил Алексеевский районный суд. По Мамаеву вопрос пока не решён, заседание продолжается. Об этом 6 сентября «Фонтанке» рассказала пресс-секретарь Белгородского областного суда.

Ранее о скором выходе футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла сообщили федеральные СМИ со ссылкой на адвоката Юрий Падалко.

В колонии осужденные провели два месяца, в начале августа подали ходатайство об условно-досрочном освобождениии. Федеральная служба исполнения наказаний и адмнистрация колонии ходатайство поддержали, представители потерпевшего чиновника Дениса Пака также не возражали.

Решение суда вступает в силу через 10 дней.