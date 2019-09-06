В I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» открылись детские сады

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

5 сентября в Санкт-Петербурге в составе I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон» были торжественно открыты детские сады, способные принять в общей сложности 240 воспитанников.

На мероприятии присутствовали юные жители «Галактики» и их родители, сотрудники Группы «Эталон» и представители администрации Адмиралтейского района.

«Поздравляю жителей квартала «Галактика» с открытием детских садов! Надеюсь, что для ребят эти стены скоро станут родными, и воспитатели всегда будут встречать маленьких новоселов с улыбкой и теплом», – обратился к присутствующим Василий Крылов, заместитель управляющего инвестиционно-строительными проектами «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

ГБДОУ Детский сад №39 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района расположен в корпусе 8.5-1 квартала «Галактика» и рассчитан на 120 воспитанников. Детский сад включает в себя бассейн 6х3 м, музыкальный и спортивный залы, три универсальных помещения для проведения кружков, медицинский и пищевой блоки, служебно-бытовые помещения.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Детский сад №109 расположен в корпусах 8.2-4 и 8.2-3 квартала «Галактика». В корпусе 8.2-4 детский сад рассчитан на 80 мест – 4 группы, а в корпусе 8.2-3 на 40 мест для 2 групп. Дошкольные образовательные учреждения занимают 1 и 2 этажи жилого дома. Детский сад №109 включает групповые помещения, музыкальный зал, медицинский кабинет, постирочную, пищеблок, универсальные кружковые помещения, одно из которых оборудовано компьютерами.

Группа «Эталон» сдала детские сады с полной отделкой, мебелью и всем необходимым оборудованием. Всего к началу учебного года в Санкт-Петербурге были открыты 4 детских сада и 1 школа, построенные Группой «Эталон».

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/