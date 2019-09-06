Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной готовится в «режиме тишины»

Адвокат удерживаемых на украинской территории россиян заявил, что подготовка к их возвращению домой продолжается.

«Давайте пока в режиме тишины побудем эти пару дней. Движения идут, надо подождать. Давайте не будем забегать наперед», – рассказал 6 сентября Валентин Рыбин в комментарии РИА Новости.

Адвокат на этот раз не стал называть конкретную дату обмена, ограничившись лаконичным «скоро».

Накануне президент России Владимир Путин анонсировал решение по обмену. Представлявший Украину на встрече с российским президентом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заверил, что это произойдет «в ближайшие дни».