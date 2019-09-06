Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной готовится в «режиме тишины»
Адвокат удерживаемых на украинской территории россиян заявил, что подготовка к их возвращению домой продолжается.
«Давайте пока в режиме тишины побудем эти пару дней. Движения идут, надо подождать. Давайте не будем забегать наперед», – рассказал 6 сентября Валентин Рыбин в комментарии РИА Новости.
Адвокат на этот раз не стал называть конкретную дату обмена, ограничившись лаконичным «скоро».
Накануне президент России Владимир Путин анонсировал решение по обмену. Представлявший Украину на встрече с российским президентом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заверил, что это произойдет «в ближайшие дни».
Справка:
Активизация обменных процессов началась в последние дни августа. Пятеро осужденных в РФ украинцев: Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко - были доставлены из колоний в СИЗО «Лефортово». Одновременно адвокаты, представляющие интересы задержанных в Украине россиян, сообщали о подготовке к обмену 12 граждан РФ. 29 августа в Москву был переведён украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, а также осуждённый в России за шпионаж украинец Роман Сущенко. Ряд СМИ поспешили сообщить о состоявшемся обмене. Позже информация была опровергнута и российской и украинской сторонами.