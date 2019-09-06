Петербуржец отдал 90 тысяч за «старинные» монеты, которые оказались фальшивкой

Почти 90 тысяч петербуржец отдал за старинные монеты, купленные у таинственного незнакомца на Крестовском острове. Думая, что обрел сокровища, неудачливый коллекционер все же проверил артефакты. И не зря — они оказались подделкой.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 36-летний местный житель пришел с заявлением в полицию 5 сентября. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов мужчине пришлось напрячь память, чтобы точно воспроизвести обстоятельства сделки, совершенной в полдень 27 июля у 2-го Елагина моста. В такой романтической обстановке потерпевший купил 10 монет за 88 тысяч рублей. Как он считал, исторических и дорогих.

Поверив на слово продавцу, новоявленный коллекционер потом, видимо, все же решил перепроверить ценность купленного. Экспертиза разочаровала: мнимое приобретение на самом деле оказалось убытком. По словам потерпевшего, имени мошенника он не знает. Злоумышленника, предположительно родом из Средней Азии, лет 40 – 45, разыскивают.