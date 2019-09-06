Петербуржцы, мечтавшие отдыхать в Монастире, «расслабляются» в Пулково. Самолёт Tunis Air задерживается более чем на 17 часов

Авиакомпания Tunis Air значительно урезала отдых петербуржцев. Люди застряли в аэропорту Пулково минимум на 17 часов.

Судя по данным онлайн-табло, рейс в Монастир должен был вылететь из воздушной гавани Петербурга в 4.14 шестого сентября. Однако, пройдя регистрацию, пассажиры не услышали приглашения пройти на борт. Новое время вылета на табло – 21.50. Ожидающим предложили места в гостинице.