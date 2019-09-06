Адвокат: Мамаев и Кокорин выходят на свободу через 10 дней. Суд решил освободить футболистов досрочно

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев и футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, а также его брат Кирилл покинут колонию в Белгородской области. Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) удовлетворил Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября. Заседание проходит в закрытом режиме.

О решении суда сообщил адвокат осужденных Юрий Падалко, передает РИА Новости. В колонии осужденные провели два месяца, в начале августа подали ходатайство об условно-досрочном освобождениии. Федеральная служба исполнения наказаний и адмнистрация колонии ходатайство поддержали, представители потерпевшего чиновника Дениса Пака также не возражали.

Решение суда вступает в силу через 10 дней.