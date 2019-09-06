Адвокат: Мамаев и Кокорин выходят на свободу через 10 дней. Суд решил освободить футболистов досрочно
Футболист «Краснодара» Павел Мамаев и футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, а также его брат Кирилл покинут колонию в Белгородской области. Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) удовлетворил Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября. Заседание проходит в закрытом режиме.
О решении суда сообщил адвокат осужденных Юрий Падалко, передает РИА Новости. В колонии осужденные провели два месяца, в начале августа подали ходатайство об условно-досрочном освобождениии. Федеральная служба исполнения наказаний и адмнистрация колонии ходатайство поддержали, представители потерпевшего чиновника Дениса Пака также не возражали.
Решение суда вступает в силу через 10 дней.
Справка:
Мамаев, братья Кокорины и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Их жертвами, как позже установил суд, стали три человека, среди которых директор департамента Минпромторга Денис Пак.
Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.