Мэрия Москвы усилит видеонаблюдение на массовых мероприятиях за 260 млн рублей и внедрит систему распознавания лиц

Техническое сопровождение всех массовых мероприятий видеонаблюдением заказал Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Об этом 6 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя руководителя ДИТа Александра Горбатько.

Исполнителем заказа станет принадлежащий АФК «Система» ИТ-интегратор «Ситроникс». Стоимость системы оценили в 260 млн рублей.

По словам Горбатько, видеонаблюдение будет работать на постоянной основе на всех массовых мероприятиях, в том числе общественно-политических. Он отметил, что ранее оно работало, например, лишь во время Дня города или Дня Победы.

После того, как работа системы станет постоянной и стабильной, в нее внедрят технологию распознавания лиц. «В условиях закупки требование распознавания лиц не прописано, но ДИТ указал «Ситрониксу» протестировать российские решения по видеоаналитике», — говорится в материале. Также ДИТ поручил компании проверить, требуется ли согласие людей на использование их изображений при видеонаблюдении, нужно ли удалять их по требованию граждан и какова потенциальная ответственность оператора и пользователей системы за нарушения.

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Собеседник газеты в МВД заявил, что камеры городской системы видеонаблюдения уже давно используются во время проведения массовых спортивных мероприятий и митингов, а также для раскрытия преступлений. При этом источник «Ведомостей», близкий к одному из российских разработчиков систем распознавания образов, отметил, что сейчас видеонаблюдение в столице организовано хаотично.