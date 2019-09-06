Задержан предполагаемый поджигатель-перфекционист с Васильевского острова. За внедорожниками прораба он возвращался дважды

Полиция задержала двух мужчин, на совести которых может быть уничтожение пары «Ленд Крузеров» на Васильевском острове. Внедорожники, принадлежащие одному владельцу, уничтожали теплыми летними ночами.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 5 сентября правоохранительные органы пришли за 33-летним Алексеем Вороновым и 46-летним приятелем по имени Олег. Одного задержали в Петербурге, другого в Псковской области. Они оба проходят по делу о поджоге двух внедорожников, принадлежащих петербуржцу Рамзану Омарову, назвавшемуся силовикам прорабом строительной компании.

Следователи считают, что в июне Воронов отследил и запомнил, где Омаров паркует свои автомобили. 24 июня он купил керосин, перелил его в пластиковую бутылку и вместе с другом приехал на «Киа Соренто» к дому № 97 по 14-й линии В. О. 33-летний мужчина не рассказал своему приятелю, находившемуся за рулем, зачем они приехали на остров, – просто облил два Toyota Land Cruiser жидкостью и приказал уезжать.

Вернувшись, он прочитал в СМИ, что сгорела лишь одна машина. Это явно его раздосадовало. Поэтому 6 июля он, говорится в материалах дела, вновь вернулся на ту же парковку и еще раз поджег чудом уцелевший внедорожник. На этот раз тот сгорел.

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Известно, что Воронову избрана мера пресечения в виде подписки. Олега отпустили без меры пресечения. Рамзан Омаров в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что ему неизвестны фамилии задержанных, как и их мотив.