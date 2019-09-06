«К сожалению, участие Мутко в этом вопросе было минимальным». Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера из-за паводков

В Минэкономразвития ответили на критику вице-премьера Виталия Мутко, который был недоволен темпами работы с пострадавшими от паводка в Иркутской области предпринимателями. Министерство отметило, что с большим трудом получило полмиллиарда рублей для выплат в короткий срок, а участие Мутко в этом вопросе якобы «было минимальным».

«Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн руб. на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок. Основную поддержку в этом вопросе оказали [первый зампред правительства, министр финансов Антон] Силуанов и [зампред правительства, глава аппарата кабмина Константин] Чуйченко. К сожалению, участие Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом», — заявили 6 сентября РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

«В день, когда принималось решение о выделении 500 млн рублей, вице-премьер находился в командировке в Тулуне», — сказал РБК в ответ на критику представитель Мутко.

Курирующий вопросы строительства и регионального развития Виталий Мутко накануне раскритиковал министерство и его главу Максима Орешкина, отметив, что еще ни один пострадавший во время паводка в Иркутской области предприниматель не получил выплат.

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По словам Мутко, правительство оперативно приняло решение выделить 500 млн рублей на эти цели, а министерство со своей стороны якобы ничего пока не сделало. Позднее пресс-служба Мутко разъяснила его слова. Как заверил собеседник РИА Новости, вице-премьер критиковал не министра, а его заместителя Вадима Живулина.

Во время визита в Тулун Виталий Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова и упрекнул его в бездействии и невнимании к людям после наводнения в регионе. «Ну, вы понимаете, какой вы, на хрен, уполномоченный?» – поинтересовался он.

Наводнения в Иркутской области были признаны чрезвычайной ситуацией федерального масштаба в начале июля 2019 года.