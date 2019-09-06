Рейс «Воронеж - Петербург» авиакомпании «Руслайн» третий день не может вовремя добраться до Северной столицы

Пассажиры из Воронежа третий день не могут прилететь в Петербург по графику из-за неисправностей самолётов авиакомпании «Руслайн». 6 сентября вылет рейса 7R554 снова перенесли, но на какое время – не ясно.

Исходя из данных сервиса FlightRadar24, руслайновский Bombardier этим утром даже не пытался вылететь из воронежского аэропорта, хотя должен был это сделать в 7.15. «Фонтанка» спросила в пресс-службе перевозчика, почему — ответ пока не получен.

Напомним, первые проблемы у авиакомпании были замечены 4 сентября. В тот день командиру корабля после взлета пришлось вернуть судно обратно в аэропорт вылета. Причиной стало неубравшееся шасси. По данным FlightRadar24, забарахлившему самолёту было 20 лет.

5 сентября за пассажирами прилетел другой борт, на сей раз на два года младше. Но снова потерпел фиаско – источник электропитания вдруг начал работать некорректно.

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Какое именно воздушное судно не взлетело сегодня, точно неизвестно. В Пулково воронежский рейс ждут в 11.05 вместо 09.15.