Суд в Белгородской области решает вопрос об УДО для Мамаева и Кокорина. ФСИН и администрация колонии не против

Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла рассматривает Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября. Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку маленький зал не в состоянии вместить всех желающих, сообщает РИА Новости.

Федеральная служба исполнения наказаний ходатайство поддержала. Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко отметил, что благодаря пропаганде Кокориным и Мамаевым здорового образа жизни в колонии увеличилось количество осужденных, которые занимаются спортом и физкультурой.

По данным агентства, в колонии спортсменам также дали положительную характеристику. Адвокат осужденных Юрий Падалко заявил РИА Новости, что представители потерпевшего по делу — Дениса Пака — отдают все на усмотрение суда, против УДО они не высказывались.

«Надеемся на лучшее. Думаю, судом будет принято законное и обоснованное решение. Пришло заявление от представителя Дениса Пака: они отдают все на усмотрение суда. Слов о том, что они против, там нет», – сказал Падалко журналистам.

О том, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев и футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл подали на УДО, стало известно в начале августа. Это связано с тем, что вместе со временем, проведенным до суда в СИЗО, они отбыли две трети положенного им судом срока.