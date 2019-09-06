Суд в Белгородской области решает вопрос об УДО для Мамаева и Кокорина. ФСИН и администрация колонии не против
Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла рассматривает Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября. Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку маленький зал не в состоянии вместить всех желающих, сообщает РИА Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний ходатайство поддержала. Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко отметил, что благодаря пропаганде Кокориным и Мамаевым здорового образа жизни в колонии увеличилось количество осужденных, которые занимаются спортом и физкультурой.
По данным агентства, в колонии спортсменам также дали положительную характеристику. Адвокат осужденных Юрий Падалко заявил РИА Новости, что представители потерпевшего по делу — Дениса Пака — отдают все на усмотрение суда, против УДО они не высказывались.
«Надеемся на лучшее. Думаю, судом будет принято законное и обоснованное решение. Пришло заявление от представителя Дениса Пака: они отдают все на усмотрение суда. Слов о том, что они против, там нет», – сказал Падалко журналистам.
О том, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев и футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл подали на УДО, стало известно в начале августа. Это связано с тем, что вместе со временем, проведенным до суда в СИЗО, они отбыли две трети положенного им судом срока.
Справка:
Мамаев, братья Кокорины и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Их жертвами, как позже установил суд, стали три человека, среди которых директор департамента Минпромторга Денис Пак.
Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.