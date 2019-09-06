«Нет необходимости человека сажать за решетку». Путин пообещал смягчение наказаний за экономические преступления

Смягчение наказаний за экономические преступления пообещал президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями общественности Дальнего Востока 6 сентября. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По мнению главы государства, «излишне прибегать» к содержанию под стражей подозреваемых по таким преступлениям нет.

«Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей, есть другие формы — это и подписка о невыезде, домашний арест и так далее. Нужно найти баланс между интересами государства и этими физическими лицами, либо групповыми интересами», — отметил на встрече Владимир Путин. Глава государства добавил,что вел переговоры о либерализации наказаний с Генеральной прокуратурой и председателем Верховного суда.

Реформу мер пресечения по экономическим преступлениям президент анонсировал в июне. Ограничить сроки содержания под стражей могут уже до конца года. До конца ноября Генеральная прокуратура и Верховный суд внесут свои предложения.

По данным статистики судебного департамента Верховного суда, в 2018 году в России было вынесено рекордное число приговоров за преступления в сфере экономической деятельности — 7,7 тысячи человек против 6,4 тысяч в 2017 году. Эксперты связывали резкий рост с борьбой против фирм-однодневок и введением уголовного наказания за незаконный оборот алкоголя.