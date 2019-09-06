Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался на 96-м году жизни

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался на 96-м году жизни 6 сентября. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на родственников. Причиной смерти стало тяжелое заболевание.

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года. Пришел к власти в Зимбабве в 1987 году и возглавлял страну 30 лет.

В 2017 году в стране произошел военный переворот, в результате которого Мугабе отстранили и поместили под домашний арест. 24 ноября 2017 года прошла инаугурация нового президента — бывшего вице-президента Эммерсона Крокодила Мнангагвы.

Мугабе за время своего правления получил репутацию диктатора: он изымал земли у белых фермеров, при нем притеснялась оппозиция, выборы, как отмечали международные наблюдатели, проходили с махинациями. Страна переживала острый финансовый кризис. В результате неудачной земельной реформы африканская страна превратилась из экспортера продовольствия в импортера. Одним из последствий преобразований стал быстрый разгон инфляции. По итогам 2007 года рост цен превысил 100 тысяч процентов.

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Это вынудило правительство включить печатный станок и выпускать банкноты крупных номиналов. Летом 2008 года была напечатана купюра в 100 миллиардов зимбабвийских долларов. В конечном счете власти отказались от национальной валюты и перешли на доллар США.



