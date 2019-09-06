Для российских водителей предложили ввести новый налог. За попутчиков хотят получить НДФЛ

Водителей, которые берут попутчиков с помощью сервисов карпулинга, могут обязать платить налог на доходы физичиских лиц (НДФЛ в размере 13%). Такой позиции придерживается министерство финансов России.

Регулирующий сферу совместных поездок закон продолжает разрабатывать министерство транспорта, пишет 6 сентября «Лента.ру» со ссылкой на «Известия». Минфин полагает, что подоходным налогом в России не облагаются пособия, пенсии и компенсационные выплаты, а заработки от карпулинга в этот перечень не входят, а значит водители должны платить налоги.

Эксперты полагают, что введение НДФЛ на такие сервисы, как BlaBlaCar и аналогичные ему, повысит стоимость поездок на те же 13-20 процентов и приведет к тому, что сервис станет платным для водителей и попутчиков. Также пользователям, возможно, придется предоставлять данные правоохранительным органам.

Ранее Минтранс выступил с предложениями регулировки карпулинга. Министерствл предложило ограничить число перевозок для одного водителя до двух в сутки, запретить оплату наличными и блокировать аккаунты, которые попадутся на коммерческих рейсах.