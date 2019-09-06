МЧС рекордно увеличило внеплановые проверки бизнеса. Штат пожарных инспекторов резко нарастили

Число плановых проверок бизнеса в России снижается, но при этом резко выросло количество пожарных проверок МЧС, что напрямую связывают с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Министерство значительно увеличило штат пожарных инспекторов, пищет 6 сентября РБК со ссылкой на доклад Минэкономразвития об итогах контрольно-надзорной деятельности за 2018 год.

Как следует из доклада, в прошлом году налоговые и таможенные проверки сократились на 35–40%. Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей планомерно сокращаются в последние годы, так общее число сократилось на 9% в 2018 году. Но при этом плановые проверки перетекают во внеплановые — доля первых снизилась до 26%, а внеплановых выросла до 74%.

Значительное число внеплановых проверок (более 23%) проводится по поручениям прокуратуры, правительства и президента, что говорит о расширении практик ручного управления — после резонансных случаев начинаются тотальные внеплановые проверки, отмечает Минэкономразвития. По статистике, самыми массовыми (22,5% общего числа) за 2018 год стали проверки МЧС, которое увеличило число проверок на 27%, до 220,3 тыс., в 2018 году.

Рост объясняется тотальными проверками противопожарной безопасности на объектах массового скопления людей (спортивных сооружений и крупных торговых центров). Количество инспекторов МЧС выросло на 30% за счет прироста инспекторов государственной пожарной службы, отмечается в докладе.

На одно предприятие в год приходится в среднем 1,3 проверки. Российский союз промышленников и предпринимателей говорит о цифре в 2,14 проверки.