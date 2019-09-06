Минздрав готовит реформу обеспечения бесплатными лекарствами всех россиян. Фармацевты подсчитали, что это спасет 1,5 миллиона человек за 10 лет

Минздрав приступил к подготовке реформы системы лекарственного обеспечения россиян, которая позволит предоставить бесплатные жизненно важные лекарства всем гражданам страны.

Совещание по «модернизации системы лекарственного обеспечения» под председательством директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной прошло в Минздраве в конце августа, пишет 6 сентября РБК. Встречу подтвердили в министерстве.

На совещании обсуждалась возможность обеспечивать жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами всех пациентов как при лечении в стационаре, так и на дому.

Сейчас бесплатные лекарства получают около 19% россиян, а также пациенты больниц. Объем этого рынка в 2018 году составил 364 млрд руб., подсчитали для РБК в аналитической компании AlphaRM. Обеспечение бесплатными лекарствами всех российских граждан должно обойтись государству в 500 млрд рублей, сообщала Максимкина в 2017 году.

Реклама



По словам Максимкиной, совещание проходило в рамках выполнения поручения Владимира Путина от ноября 2018 года, данного после выездного совещания на фармацевтическом заводе «Герофарм» в Санкт-Петербурге. На нем президент заметил, что ежегодно на лекарственное обеспечение россиян тратится более 380 млрд руб., но, насколько рационально они используются, не ясно.

Свои предложения Минздраву уже направили Центр развития здравоохранения московской школы управления «Сколково» и ассоциация инновационных фармацевтических производителей «Инфарма».

В «Инфарме» указывают, что внедрение полного лекарственного обеспечения для отдельных заболеваний, включая сердечно-сосудистые (любые и на любых стадиях), респираторные и костно-мышечные, позволит в 2,5 раза увеличить число пациентов, которые получают лекарства без госпитализации. Сейчас распространена госпитализация пациентов на ранних стадиях этих заболеваний именно с целью получения ими бесплатных лекарств.

Через десять лет это приведет к спасению 1,5 млн человек, которые при своевременном лечении не погибнут от этих болезней. «В экономических терминах спасенные жизни и сохраненная работоспособность в следующие десять лет оценивается в дополнительные 0,8% ВВП в год, или 2,9 трлн руб. суммарно за десять лет», — указали в ассоциации.

В «Сколково» предлагают в качестве базового сценария реализовать трехлетний пилотный проект по лекарственному возмещению в отдельных регионах для детей до 14 лет с возможным расширением программы для детей 15–17 лет. Бюджет проекта — 4 млрд руб. в год.

В качестве дополнительного сценария предлагается реализация программы возмещения затрат на лекарственное обеспечение для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Для всей страны это будет стоить около 78 млрд руб. в год, в рамках отдельных пилотных проектов — 15,6 млрд руб.

Разработали в «Сколково» и пилот по онкологическим заболеваниям. Он будет стоить 75 млрд руб. в год для всей России, или 7,5 руб. млрд в год для четырех пилотных регионов.

Реклама





Следующее заседание по обсуждению реформы пройдет с участием представителей регионов, Фонда обязательного медицинского страхования и Российской академии наук.