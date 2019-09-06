«Водитель родился в рубашке». На Приморском шоссе «семёрку» разбило об отбойник в ДТП с маршруткой

Авария произошла в Курортном районе Петербурга в ночь на 6 сентября. В ДТП на Приморском шоссе на въезде в Сестрорецк попали «Жигули» седьмой модели и маршрутка.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Свидетели происшествия предположили, что водитель маршрутки мог здремать за рулем и отметили, что водитель «Жигулей» буквально «родился в рубашке». Машину буквально смяло об отбойник, но мужчина за рулем, по предварительной информации, не постарадал. Водитель маршрутки также не получил травмы.

«Повезло. Можно смело праздновать второй день рождения», – комментирует пользователь Дмитрий. «Хочешь, не хочешь, но после такого начинаешь верить в чудеса», – вторит ему Максим.

На место прибыли специальные служба. Оифициально, о причинах ДТП пока не сообщалось.